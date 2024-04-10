Рикко Гросс уволен с поста главного тренера сборной Словении

Немецкий тренер по биатлону Рикко Гросс, в 2015-2018 годах работавший с мужской сборной России, уволен с поста главного тренера сборной Словении.

«Мой контракт не продлили. Сказали, что причина в финансах, что означает, что Словенская биатлонная ассоциация больше не сможет мне платить в прямом смысле слова. Два года назад мне было поручено сформировать здесь команду вместе с двумя моими помощниками из Словении. Они переняли опыт и теперь берут бразды правления в свои руки», — приводит слова Гросса Nordic Magazine со ссылкой на Traunsteiner Tagblatt.

Напомним, помимо сборной России Рикко Гросс ранее работал также с национальными командами Германии и Австрии. Контракт с командой Словении тренер заключил в 2022 году.