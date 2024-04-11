Елена Вяльбе высказалась о популяризации лыжных гонок в медиа.

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— В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Все разделены на два лагеря. Кто‑то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая все рассказывает, показывает. Другая часть людей считает, что ей надо больше заниматься именно спортом.

И она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, который от нее ждут.

— Привлекаете ли вы блогеров к раскрутке вашего вида спорта?

— Мы не привлекаем блогеров. У нашей федерации есть свои соцсети, их ведут специально обученные люди. Ни один из спортивных блогеров, которые работают на лыжных гонках, не является положительным. Все хотят найти проблему.

Когда начинают копаться в грязном белье, это неэтично, такого не должно быть. Культура у спортивного блогера где‑то в будущем. Завтра она еще точно не возникнет. Блогеры говорят, что никто не будет смотреть и читать про то, что лыжник Петров что‑то выиграл, — сказала Вяльбе в рамках форума «Мы вместе. Спорт».