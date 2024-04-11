В СБР сравнили трассы для российского и норвежского турниров по биатлону

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал об особенностях проведения этапа Кубка Содружества в Мурманске. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил высокий уровень подготовки трасс.

«Позавчера мы с Николаем Загурским (заслуженный тренер России — прим. «Ленты.ру») смотрели гонки чемпионата Норвегии. Могу сказать, что здесь трассы королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии по биатлону», — заявил Пак.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранцы следят за российскими турнирами и завидуют. Она также отметила, что не смотрит международные старты, так как они ей неинтересны.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.