Йоханнес Клэбо объявит о возвращении в сборную Норвегии (NRK)
Девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо решил вернуться в сборную Норвегии.
По информации NRK, спортсмен объявит об этом сегодня на пресс-конференции.
В прошлом году Клэбо отказался от места в команде из-за разногласий с Федерацией лыжного спорта Норвегии, в том числе по вопросам спонсорства и условий подготовки. Но перед началом сезона стороны подписали стандартное соглашение, которое позволило лыжнику представлять страну на Кубке мира.