Анна Сола выиграла женский спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей женского спринта в рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

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Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7 секунды и допустила один промах. Второе место заняла Ирина Казакевич. Она проиграла лидеру 6,9 секунды и ошиблась один раз на огневых рубежах. Бронзовую награду соревнований завоевала Наталья Гербулова, которая не допустила ни одной ошибки во время стрельбы и отстала от победителя на 13,2 секунды.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Мурманске. Спринт. Женщины:

1. Анна Сола (Беларусь) — 21:42,7 секунды (1).

2. Ирина Казакевич (Россия) +6,9 секунды отставания (1).

3. Наталья Гербулова (Россия) +13,2 (0).

4. Светлана Миронова (Россия) +22,3 (0).

5. Наталия Шевченко (Россия) +30,3 (1).

6. Анастасия Егорова (Россия) +35,6 (0).

Финальный этап Кубка Содружества проходит в Мурманске с 12 по 14 апреля.