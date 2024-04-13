WADA приветствовало обвинительный приговор в отношении экс-главы IBU Бессеберга

WADA приветствовало приговор в отношении экс-главы IBU Андерса Бессеберга.
Ранее норвежский суд приговорил бывшего президент Международного союза биатлонистов (IBU) Бессеберга к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за коррупцию. Его признали виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.
«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует обвинительный приговор норвежского суда в отношении экс-президента IBU Андерса Бессеберга, которого судили по коррупционным обвинениям, связанным с получением взяток и не только, а также с благоприятствованием России в бытность главой IBU», – говорится в заявлении WADA.