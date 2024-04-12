Биатлонисты, которые не будут работать с Каминским, не получат финансирование

Биатлонисты, которые не будут работать с Каминским, не получит финансирование.

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Об этом заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

— Как стало известно, Карим Халили и Даниил Серохвостов не хотят тренироваться у Каминского. Как быть, чтобы все были довольны?

— Первый раз слышу, что кто‑то нам официально ответил. Пока мы только направили официальные письма, но официальных ответов не получили. У нас есть и другие спортсмены, которые готовы тренироваться с Каминским.

Наша идея — собрать сильнейших в одну группу, чтобы они росли, в первую очередь. Когда ты тренируешься один, тебе не с кем сравнивать. Сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими, чтобы они росли. Это наша идеология.

— Допускаете ситуацию, что Халили и Серохвостов могут остаться тренироваться с Артемом Истоминым, с которым им комфортно?

— Мы такой вариант официально не допускаем, так как мы не будем их финансировать за счет федерального центра, за счет Минспорта. Если спортсмен отказывается тренироваться с основной командой, куда мы предложили, значит, он будет искать свои возможности, чтобы осуществлять тренировочный процесс.

Хорошо это или плохо, покажет время. Это решение всего тренерского совета.

У нас было два года, чтобы поэкспериментировать. Были разные команды: Каминский, Башкиров, Истомин, Шашилов. Время показало, как кто может тренироваться. Все тренеры, что сейчас работают с командами, тоже поддерживают наше начинание.

Отдельные спортсмены имеют свое мнение? Здорово! Я тоже последние 3–4 года своей карьеры тренировался индивидуально, попадал в команду, выступал на чемпионатах мира, — сказал Майгуров.