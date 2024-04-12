Иностранная биатлонистка пожаловалась на отношение к ней в России

Белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о впечатлениях от выступления на Спартакиаде в России. RT на русском

«Добавляют ли мотивации призовые? Когда выходишь на старт, то об этом не думаешь. Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте, как к нам там относились. Было очень обидно. Это позитива не добавляло», — сказала Сола. Газета.Ru

«Конечно, хотелось бы, чтобы таких стартов было побольше. Но, с другой стороны, хорошо, что вообще есть старты. Для нас очень важно соревноваться», — добавила спортсменка. Sports.ru