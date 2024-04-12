Тихонов: экс-глава IBU Бессеберг заслужил тюрьмы

Бывший глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заслужил тюремного заключения за свои противоправные действия на этом посту. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, передает ТАСС.

Ранее норвежский суд признал Бессеберга виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. Всего ему было предъявлено десять обвинений, он приговорен к трем годам и одному месяцу тюрьмы.

«Очень давно, когда я уходил с поста вице-президента IBU, я всем сказал "до свидания" и, повернувшись в сторону Бессеберга, заявил, что его ждет позор и тюрьма. Я никогда не ошибаюсь», — сказал Тихонов.

Он отметил, что говорил это, поскольку видел, как экс-глава безалаберно относится к своей должности, пьянствует и состоит в отношениях с проститутками.

«Тюрьмы никогда никому не желают, но он ее заслужил», — добавил Тихонов.

Также он прокомментировал заявление о том, что среди незаконных подарков Бессеберга были часы от него стоимостью около 3,5 тысяч долларов. По словам Тихонова, он никогда ничего не дарил экс-главе.