Корнев прокомментировал свою остановку на Кубке Содружества в Мурманске

Российский биатлонист Александр Корнев объяснил свою остановку посередине трассы во время смешанной эстафеты, заявив, что у него был спазм дыхания.

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«Все хорошо. Просто произошел спазм дыхания. У меня такое уже было в начале зимы в Уфе. Просто у меня происходит спазм, я начинаю задыхаться и мышцы сковывает. Сейчас меня отпустило, все хорошо. Просто нужно время. Я не стал продолжать гонку, потому что мы были бы далеко. Я не доехал круг. я хочу перед командой извиниться. Все было хорошо, и я рассчитывал поближе подобраться, но что-то пошло не так. Сегодня ещё схожу к доктору, с ним поговорим, что и как делать. Завтра выйду на гонку», — сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, биатлонист не смог продолжить участие в гонке смешанной эстафеты, в связи с чем снялась вся команда спортсменов.