Биатлонистка Казакевич выиграла общий зачет Кубка Содружества

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла первое место в общем зачете Кубка Содружества.

В масс-старте на последнем этапе Кубка Содружества в Мурманске Казакевич заняла третье место. Победительницей стала Наталия Шевченко, второй финишировала Анастасия Гореева.

В общем зачете Казакевич набрала 1 041 очко. Второе место заняла Шевченко (1 015 очков), третьей стала Тамара Дербушева (999). Зачет масс-стартов выиграла Гореева, набрав 432 очка.

В Кубке содружества принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования состояли из четырех этапов. Россияне и белорусы отстранены Международным союзом биатлонистов от соревнований из-за ситуации на Украине.