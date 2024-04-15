Майгуров назвал тренеров, которые возглавят основную и резервную сборные России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил «Матч ТВ» имена тренеров, которые в новом сезоне возглавят основную мужскую, основную женскую, резервную мужскую и резервную женскую сборные России.

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В конце марта в Тюмени прошло заседание тренерского совета СБР, где было принято решение о введении формата основной и резервной сборных с сезона‑2024/25. В прошедшем сезоне биатлонисты сборной России готовились в группах Михаила Шашилова, Артема Истомина, Юрия Каминского.

— Есть ли окончательный ответ, кто возглавит основную и резервную команды?

— Да.

— Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской — Сергей Башкиров, основной женской — Михаил Шашилов, резервной женской — Артем Истомин, верно?

— Да, все именно так. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит. Это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность.

— Разговаривали с Андреем Прокуниным?

— С Прокуниным мы разговаривали, но у него есть обязательства в Китае, где он должен отработать еще год. Обменялись с ним мнениями, но не более того. К сожалению, у нас нет скамейки запасных тренеров, чтобы взять и назначить, — сказал Майгуров «Матч ТВ».