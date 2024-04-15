Призер ЧМ фристайлист Никитин завершил карьеру

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по фристайлу Станислав Никитин принял решение о завершении карьеры спортсмена. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Станислав Никитин завершил карьеру, - сказал Курашов. - Его уже исключили из международного и национального пулов допинг-тестирования. Почему он принял решение уйти из спорта? На это есть как субъективные, так и объективные причины".

Никитину 28 лет. На чемпионате мира 2019 года, который проходил в США, он выиграл бронзовую медаль в командной акробатике вместе с Любовью Никитиной и Максимом Буровым. Никитин дважды становился третьим на этапах Кубка мира, на его счету также есть серебро Универсиады (2019) и золото юниорского чемпионата мира (2013).