Лыжники Терентьевы ждут ребенка

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы ждут ребенка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева и ее супруг призер Игр Александр Терентьев ждут ребенка, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Терентьева не принимала участия в сезоне‑2023/24 по состоянию здоровья. До замужества спортсменка выступала под фамилией Непряева. В апреле старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил «Матч ТВ», что Терентьевы переходят из его группы к Егору Сорину.
— Наталья Терентьева ждет пополнения. Надеемся, что скоро увидим ее в соревновательном строю, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».