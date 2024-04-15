Лыжники Терентьевы ждут ребенка

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева и ее супруг призер Игр Александр Терентьев ждут ребенка, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Терентьева не принимала участия в сезоне‑2023/24 по состоянию здоровья. До замужества спортсменка выступала под фамилией Непряева. В апреле старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил «Матч ТВ», что Терентьевы переходят из его группы к Егору Сорину.