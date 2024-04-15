Вяльбе: Устюгов был готов вернуться в сборную, но тренер ему отказал
Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов не сможет готовиться к новому сезону в группе. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Сергею Устюгову тяжело тренироваться одному. Он не первый год так тренируется. Он был готов прийти в группу, но тот тренер, с которым он хотел тренироваться, ему отказал. Не буду скрывать, это Пётр Седов. Я Петра Николаевича понимаю, у него иначе будет очень разношёрстная группа. У Сергея изменилось настроение. Когда я увидела, что он общается с Большуновым и Бородавко, поняла, что чайник наполнился и он ушёл от закрытости и угрюмости. Он становится тем Сергеем, которым был раньше», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Напомним, что Устюгов, хоть и числится в группе Егора Сорина, но работает один по плану Маркуса Крамера.
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