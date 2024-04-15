Вяльбе сообщила, где пройдет ЧР-2025 по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Казань примет чемпионат России по лыжным гонкам в 2025 году.

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«Самый быстроразвивающийся регион в лыжных гонках – Татарстан. Мы с президентом федерации лыжных гонок Ильшатом Фардиевым договорились о том, что будут решены вопросы по размещению. В конце февраля – начале марта 2025 года там пройдёт чемпионат России. Но до этого с 15 января Казань примет этап Кубка России», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Вяльбе сообщила, что лыжника Александр и Наталья Терентьевы станут родителями. А также назвала лыжников, которые разочаровали её в сезоне-2023/2024. Среди них оказались Артём Мальцев, Александр Терентьев и Иван Якимушкин.