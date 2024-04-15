Есть вероятность, что Большунов будет выступать за сборную Татарстана

Олимпийский чемпион Большунов, возможно, будет выступать за сборную Татарстана, заявила Вяльбе
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и двукратный олимпийский призер Александр Терентьев, возможно, сменят сборную Архангельской области на сборную Татарстана, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Ранее группа компаний «УЛК», генеральным директором которой является бизнесмен Владимир Буторин, объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. В сезоне‑2023/24 область представляли, в частности, Большунов, Степанова, Наталья и Александр Терентьевы, Савелий Коростелев.
— Это не мое дело. Он — хозяин кручи, продает бизнес. Степанова уходит? Так они все уходят. У них контракты до июня. Куда уходит Степанова, я не знаю. Большунов, Коростелев и Терентьевы, возможно, в Татарстан, — передает слова Вяльбе корреспондент «Матч ТВ».