Есть вероятность, что Большунов будет выступать за сборную Татарстана

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и двукратный олимпийский призер Александр Терентьев, возможно, сменят сборную Архангельской области на сборную Татарстана, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Ранее группа компаний «УЛК», генеральным директором которой является бизнесмен Владимир Буторин, объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. В сезоне‑2023/24 область представляли, в частности, Большунов, Степанова, Наталья и Александр Терентьевы, Савелий Коростелев.