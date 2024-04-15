В СБР объяснили, почему белорусских биатлонистов не награждают медалями в России.

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В минувшем сезоне сборная Беларуси выступала на соревнованиях в России вне официального зачета.

– Одной из самых обсуждаемых тем прошлого сезона был гимн и медали для белорусов. В следующем сезоне все будет так же?

– Наверное, мы вернемся к этому обсуждению, но мы действуем в связи с регламентом. Ну и мы утверждаем регламент вместе с белорусами, мы не утверждаем его одни. Чемпионат России утверждается Минспортом России.

Я не выступаю за то, чтобы платить призовые только нашим. Понятно, что спонсоры – наши, но раз все участвуют, поэтому и получать должны все на равных условиях. В связи с нашим законодательством мы и налогов платим в три раза больше, но это уже другая история.

– Регламент чемпионата России утверждает Министерство спорта, с ними можно договориться насчет белорусского гимна?

– Да, Министерство спорта утверждает регламент чемпионата России, но регламент на Кубок России утверждаем мы, потому что Минспорт никак не участвует в проведении Кубка России, вообще никак – ноль рублей.

– Хотя бы на Кубке России можно включить гимн?

– На Кубке России у нас не играется гимн. Но это тема неоднозначная, поэтому в будущем мы можем вернуться к обсуждению по призовым для белорусских спортсменов. Для меня нет никаких личных преград.

– В Минспорте не были против, чтобы гимн Республики Беларусь играл в Тюмени?

– Это было сделано по согласованию с Министерством спорта, но вопреки регламенту. Возможно, в следующем году будет принято решение о гимне. Повторюсь, что я не против. Почему Минспорт делает так? Они руководствуются документами. Если они наградят белорусов медалями чемпионата России, то к ним придет прокуратура и спросит: «А на основании чего вы это сделали?»

Для того, чтобы вручить медали, нужно вносить изменения в наш законодательный документ. Мы вроде бы делаем благое дело, но у проверяющего органа могут возникнуть вопросы, – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.