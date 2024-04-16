Виттоцци: я могу так же быстро стрелять, как Симон, но считаю, что точность важнее

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что во время гонок старается уделять больше внимания точности в стрельбе, а не быстрому прохождению дистанции. В пример она привела скорость стрельбы француженки Жулии Симон.

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«Мне повезло иметь телосложение, которое лучше всего подходит для занятий спортом, даже если я признаю, что есть те, кто на лыжах быстрее меня. Это в первую очередь Жюстин Бреза-Буше. Я по-прежнему убеждена, что биатлон состоит из баланса, а не отдельных компонентов. Например, в скорости стрельбы. Жулия Симон в этом смысле является образцом. Она это быстро делает, но не всегда чисто. Я знаю, что могу быть такой же быстрой на стрельбище, но считаю, что точность важнее. Поэтому по ходу сезона мне хотелось уделять больше внимания точности в ущерб нескольким секундам в гонке. В общем, стратегическое управление тоже является частью биатлона», — сказала Виттоцци в интервью Fondo Italia.

В марте этого года Виттоцци впервые в карьере стала победительницей общего зачёта КМ по биатлону. На ЧМ-2024 итальянка завоевала четыре награды, одна из которых золотая, а три серебряные.