Виттоцци вспомнила эмоции от завоевания «Большого хрустального глобуса»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по биатлону (2023, 2024) Лиза Виттоцци рассказала об эмоциях, которые пережила после финиша заключительной гонки кубкового сезона-2023/2024. Её обняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая проиграла ей борьбу за «Большой хрустальный глобус».

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«Это было что-то особенное, правда. Думаю, она обнимала меня целую минуту, а может, и дольше. Она поблагодарила меня за то, что я помогла ей проявить себя с лучшей стороны, улучшить себя. И рассказала, как потеряла ту «жёлтую майку», что носила большую часть сезона. Я считаю, что такой спортивный профессионализм встречается редко», — сказала спортсменка в интервью Fondo Italia.

В марте этого года Виттоцци впервые в карьере стала победительницей общего зачёта КМ по биатлону. На ЧМ-2024 итальянка завоевала четыре награды, одна из которых золотая, а три серебряные.