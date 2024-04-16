Вероника Степанова: «Потенциальный инвестор посмотрит на «кейс Малиновки» и скажет: «Да на фиг мне эти лыжи нужны, я лучше буду в керлинг или падел вкладываться»
Вероника Степанова сравнила ситуацию вокруг Малиновки с пьесой «Вишневый сад».
Ранее стало известно, что группа компаний «УЛК» прекращает спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. После этого Степанова объявила, что покинет сборную региона.
«У Большунова, меня и других участников «проекта – лыжная суперкоманда Архангельской области» особых оснований для беспокойства нет. Есть и другие достойные партнеры, это рынок. И мы перейдем в другие регионы и будем защищать их цвета – потому что система так выстроена. Я бы предпочла, чтобы соревнования были между частными клубами, но не принципиально: «Зенит» = Санкт-Петербург, а «Краснодар» – это Краснодар. То, что случилось вокруг Малиновки за последние недели, мне напоминает «Вишневый сад». С той разницей, что в новой интерпретации «Раневские» отказываются признать, что их время истекает, что пришло время крупных профессиональных инвесторов, которые хотят зарабатывать на своих вложениях. «Раневские» временно отстояли свой вишневый сад, могут радоваться. Но это не решает проблему – имение-то с аукциона все равно уйдет, причем все. Мне совершенно непонятно, почему это так сложно понять и принять, но в Малиновке старый мир временно победил. Повторюсь – для меня не страшно. Плохо то, что потенциальный инвестор, спонсор, посмотрит на «кейс Малиновки» и скажет: «Да на фиг мне эти лыжи нужны, я лучше буду в керлинг или падел вкладываться, там на моей волне люди существуют», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».
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Вероника Степанова: «Потенциальный инвестор посмотрит на «кейс Малиновки» и скажет: «Да на фиг мне эти лыжи нужны, я лучше буду в керлинг или падел вкладываться»
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