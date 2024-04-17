Маркус Крамер: Юлия Ступак продолжит карьеру

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак продолжит спортивную карьеру.

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«Юлия продолжит карьеру», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в ближайшее время планирует обсудить с лыжницей возможное продолжение карьеры.

В минувшем сезоне Юлия Ступак редко выступала на официальных соревнованиях и пропустила чемпионат России — 2024 в Архангельской области из-за болезни. На счету 29-летней российской спортсменки, помимо золота Олимпиады 2022 года, есть три бронзовые награды Олимпийских игр, а также серебро и две бронзы чемпионатов мира.