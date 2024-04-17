Тереза Йохауг получит место в сборной Норвегии, если вернется к соревнованиям
Тереза Йохауг получит место в сборной, если возобновит соревновательную карьеру.
Об этом сообщает норвежское издание NTB.
По их информации, состав команды был утвержден на заседании комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии в среду.
В женскую команду вошли восемь лыжниц: Хайди Венг, Тириль Венг, Лотта Венг, Анне Кьерсти Кальво, Кристин Фоснес, Юлие Мире, Маргрете Бергане и Матильде Мирвол. Йохауг также обещано место, если она примет решение соревноваться.
Ранее Кристине Ставос Шистад объявила, что не будет готовиться к сезону-2024/2025 в составе сборной.
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Тереза Йохауг получит место в сборной Норвегии, если вернется к соревнованиям