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Стал известен состав женской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) представила основной и резервный составы женской сборной России на сезон-2024/2025. Ранее организация объявила, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной команды существует несколько тренерских групп.

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025
© РИА Новости

Основная сборная России (тренерский состав – Михаил Шашилов, Андрей Падин, Николай Загурский):

Резервная сборная России (тренерский состав – Артём Истомин, Виталий Норицын):

Анастасия Гореева; Маргарита Болдырева; Анастасия Гришина; Анастасия Зырянова; Виктория Метеля; Екатерина Суханова; Елизавета Фролова.

Отметим, что в число кандидатов в женскую спортивную сборную команду России, в частности, вошли такие биатлонистки, как Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова и другие.

Биатлон/Лыжи
Анна Грухвина
Екатерина Носкова
Артем Истомин
Ульяна Нигматуллина
Михаил Шашилов
Анастасия Батманова
Ирина Казакевич
Наталья Гербулова
Николай Загурский
Елизавета Фролова
Андрей Падин
Анастасия Гореева
Виталий Норицын
Кристина Резцова
Наталия Шевченко
Лариса Куклина
Елизавета Каплина
Анастасия Гришина
Анастасия Шевченко
Екатерина Суханова
Виктория Сливко
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