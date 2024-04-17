Губерниев: несколько биатлонистов попали в состав сборной незаслуженно. Блат?

Комментатор Дмитрий Губерниев неоднозначно отреагировал на публикацию основных и резервных составов мужской и женской сборных России по биатлону.

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Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что отказывается от формата, в котором в рамках основной национальной сборной существует несколько тренерских групп. Это, в частности, было обусловлено отсутствием такого количества топовых спортсменов в России.