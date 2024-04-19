Кристине Ставос Шистад объявила о возвращении в сборную Норвегии

25-летняя норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад объявила о возвращении в национальную команду. Ранее спортсменка тренировалась вне сборной в своём клубе в Коннеруде под руководством тренера Лаге Софиенлунда.

«Я приняла решение присоединиться к сборной в этом году. Мы с тренером Лаге Софиенлундом продолжим работу в том же духе. Я продолжу тренироваться в Коннеруде и буду делать то же самое, что и раньше. Со спортивной точки зрения ничего не изменится по сравнению с предыдущими годами, но я смогу внести небольшой вклад в сборную. Надеюсь, национальная команда Норвегии будет лучше подготовлена к следующему сезону. День назад я получила отличное предложение, мы обсуждали его с Лаге. Мы решили, что это увеличит шансы на успех сборной Норвегии и мой собственный в предстоящем сезоне. Это беспроигрышный вариант, при котором все стороны довольны", — приводит слова Шистад NRK.