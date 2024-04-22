Тереза Йохауг объяснила, почему еще не приняла решение о возобновлении карьеры.

Йохауг – 14-кратная чемпионка мира и 4-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Она объявляла об уходе из спорта в марте 2022 года, но позже заявила о желании выступить на чемпионате мира-2025 в Тронхейме.