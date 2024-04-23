Вяльбе: «Жаль, что Степанова не реализовывает свои возможности на 100%, но это ее жизнь»

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила результаты олимпийской чемпионки Вероника Степанова в нынешнем сезоне, а также выразила сожаление, что спортсменка не реализовывает свой талант на 100%.

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— Лидером женской сборной является Вероника Степанова. Как вы относитесь к ней?

— Думаю, об этом все знают. Мне хочется, чтобы человек, который занимается спортом и обладает таким талантом, как Вероника, использовал все свои возможности на 100%. Уверена, что в этом году у нее осталось еще процентов сорок от её возможностей. Она на голову выше всех, кто сейчас есть в команде. Может быть, только на отдельно взятых гонках с ней может бороться Кулешова, но не более того. Мне жаль, но это её жизнь, она сама ей распоряжается и своей судьбой. Думаю, если бы она сейчас была допущена на мировую арену, у нее не было бы столько времени, потому что там другая конкуренция. Посмотрим, сейчас вернется Наталья Непряева. Конечно, ей придется какое‑то время тренироваться и набирать форму, но мы посмотрим, как получится у Вероники [конкурировать с ней], — сказала Вяльбе в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

По итогам сезона‑2023/24 Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок.