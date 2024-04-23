Большунов остается самым проверяемым на допинг спортсменом в 2024 году

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг в первые три месяца 2024 года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсмен с января по март тестировался шесть раз.

Самой проверяемой РУСАДА спортсменкой в 2024 году является лыжница Елизавета Пантрина (шесть раз).

За 12 месяцев 2023 года Большунов проверялся РУСАДА трижды, в 2022-м и 2021-м - по 5 раз, в 2020-м - ни разу, в 2019-м - 1 раз, в 2018-м - 6 раз, в 2017-м - 14 раз.

Трехкратный олимпийский чемпион входит в международный пул допинг-тестирования и проверяется на допинг также по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

По пять раз были проверены РУСАДА на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова и биатлонистка Наталья Гербулова.