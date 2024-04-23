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Вяльбе: решения о возвращении россиян на турниры принимают далекие от спорта люди

Международный спорт стал зависим от политики, поэтому решения о допуске россиян на соревнования принимают далекие от спорта люди. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вяльбе: решения о возвращении россиян на турниры принимают далекие от спорта люди
© ТАСС
"Все знают мою позицию по возвращению спортсменов на тех условиях, что сейчас существуют, она не изменилась, - сказала Вяльбе. - Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди".

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде в Париже смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.