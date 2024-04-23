Вяльбе: решения о возвращении россиян на турниры принимают далекие от спорта люди

Международный спорт стал зависим от политики, поэтому решения о допуске россиян на соревнования принимают далекие от спорта люди. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Все знают мою позицию по возвращению спортсменов на тех условиях, что сейчас существуют, она не изменилась, - сказала Вяльбе. - Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди".

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде в Париже смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.