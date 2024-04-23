Биатлонистка Гербулова: историю с гостиницей в Уфе сильно раздули

Российская биатлонистка Наталья Гербулова высказалась о ситуации с условиями проживания в гостинице на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Уфе.

Напомним, в декабре прошлого года перед стартом этапа Наталья Гербулова и Екатерина Носкова опубликовали видео, на которых запечатлели условия проживания в гостинице в Уфе. Спортсменки продемонстрировали неубранные после ремонта номера и неисправности в ванной.