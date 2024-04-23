Стина Нильссон объявила об уходе из биатлона

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, 30-летняя шведская спортсменка Стина Нильссон объявила о завершении карьеры в биатлоне. Спортсменка планирует выступить в марафонской лыжной серии Ski Classics в следующем сезоне.

«В следующем году я собираюсь заняться гонками на длинные дистанции, это действительно здорово. Когда я перешла в биатлон, я видела путь из трёх ступеней. Сначала лыжные гонки, затем биатлон, а потом марафоны. Мне это кажется правильным и захватывающим. Что касается биатлона, первые два сезона были удачными, но потом всё пошло под откос. Можно быть в отличной форме, хорошо стрелять лёжа, а потом „застрелиться“ на стойке. Мне надоело, что я могла хорошо справиться с гонкой, но всё равно не получить желаемого результата. Так что решение уйти из биатлона далось мне легко», — приводит слова Нильссон SVT.