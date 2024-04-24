Юрий Бородавко: «Большунов не только Олимпиадой 2030 года интересовался, но и 2034‑го! Он стремится выступить там»
Тренер Юрий Бородавко рассказал о желании Большунова выступить на Олимпиаде-2034.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о желании Александра Большунова выступить на Играх 2030 года.
«Александр не только Олимпиадой 2030 года интересовался, а и 2034‑го! Спрашивал, где пройдут Олимпийские игры в 2034‑м. В этом нет ничего удивительного. Мы изо дня в день наблюдаем за ним в гонках, видим его настрой, отношение. Так что думаю, он приложит все усилия, чтобы случилось все, что он себе наметил. По крайней мере, он стремится выступить там и постарается сделать все, чтобы проявить себя с наилучшей стороны на всех этих стартах», – сказал Бородавко.
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Юрий Бородавко: «Большунов не только Олимпиадой 2030 года интересовался, но и 2034‑го! Он стремится выступить там»
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