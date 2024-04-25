Вяльбе ответила Губерниеву на слова о российском спорте

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова известного комментатора Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

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«Не замечаю, что Россия — неспортивная страна. Все с точностью до наоборот. Для того, чтобы понять, что наша страна спортивная, можно посмотреть, сколько людей у нас занимаются спортом и физической культурой. Люди стали употреблять гораздо меньше алкоголя употреблять», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Из-за событий на Украине, начавшихся в феврале 2022 года, многие спортивные федерации отстранили российских спортсменов, команды и сборные от международных турниров. В некоторых видах спорта, в частности в теннисе, россияне могут выступать, но в нейтральном статусе.

МОК допустил спортсменов из России и Беларуси на летние Олимпийские игры в Париже-2024. Атлеты из этих стран могут соревноваться в нейтральном статусе. Для допуска они должны пройти необходимые квалификационные мероприятия. На Игры не будут допущены спортсмены, которые публично поддержали проведение СВО, а также атлеты, связанные с вооруженными и силовыми ведомствами России и Беларуси.