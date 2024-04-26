Стало известно, за какой регион будет выступать Пеклецова в следующем сезоне

Российская лыжница Алина Пеклецова в новом сезоне будет выступать только за Вологодскую область. Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Вологодской области Евгений Шулепов.

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«Хочу порадовать вологжан, любителей лыжного спорта, фанатов нашей Алины Пеклецовой, нашей лыжной Королевы, что сегодня нами достигнуты договорённости о том, что наша чемпионка будет в новом сезоне выступать за Вологодскую область со 100% зачётом! Напомню, что в прошедшем сезоне она выступала за Архангельскую и нашу область 50/50. Такое правилами ФЛГ разрешено. Так что все победы и успехи Алины будут приносить славу исключительно нашей Вологодской области! Поздравляю, друзья! А Алине успехов, здоровья, быстрых гонок и Побед!!! Мы тебя Любим!» — написал Шулепов на официальной странице Федерации лыжных гонок Вологодской области в соцсетях.

Напомним, Алина Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору на 10 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). 18-летняя спортсменка родом из Вологды.