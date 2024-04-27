Степанова оценила Гонку Легкова

Степанова: «В Гонке Легкова вижу прообраз будущей профессиональной лиги или серии гонок лыжников»
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» назвала Гонку Легкова главным событием лыжного сезона, а также отметила, что в этом соревновании видит прообраз будущей профессиональной лиги или серии гонок лыжников.
Десятая гонка победителя Олимпиады Александра Легкова прошла с 23 по 24 февраля в Подмосковье. Лыжные соревнования прошли среди профессионалов, среди любителей и среди детей на разных дистанциях. Призовой фонд гонки составил 5 миллионов рублей.
— Первое место в моем личном рейтинге лыжного сезона занимает Гонка Легкова. Там было продумано все: размещение, трасса, призовые для профессионалов и сувениры для лыжников‑любителей. Выясняется, что при грамотной организации профессионалы и любители друг другу не мешают, даже наоборот, находят пользу и удовольствие в общении друг с другом. А лыжники и биатлонисты получают шанс познакомиться, пообщаться, что называется, «потусоваться» в неформальной обстановке (проще говоря, на вечеринке) с представителями бизнеса и медиа, с активными лыжниками‑любителями, с «внешним миром». Попутно замечу: только такие фанаты лыжных гонок имеют значение, потому что они оказывают определенное влияние на процессы. Не раз спорила с самим Легковым на эту тему — он реагирует на сказанное в интернете, для меня это просто фон, внимания не обращаю и не планирую. Понятия не имею, прибыльное ли это мероприятие или убыточное, но шоу получилось очень интересное и полезное. И, самое главное, все это за деньги спонсоров и меценатов. Именно в Гонке Легкова я вижу прообраз будущей профессиональной лиги или серии гонок лыжников. Я хотела бы в будущем видеть в этой серии и подъем в гору в Кировске, и городской спринт в Лужниках (планировавшийся, но не состоявшийся). А что мешает продумать и провести лыжную гонку от Волги вверх по откосам, скажем, Казанского кремля? А Новгородского? Если это памятник архитектуры и запрещено, то сорри, вопрос снимается, но мысль моя понятна, надеюсь. Надо думать, как устраивать лыжные гонки в местах, посещаемых туристами во время праздников, а не рандомно в далеких поселках. А из неудачного опыта совмещения интересов профессионалов и любителей делать выводы и стараться такого не допускать, — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».