Степанова оценила Гонку Легкова

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» назвала Гонку Легкова главным событием лыжного сезона, а также отметила, что в этом соревновании видит прообраз будущей профессиональной лиги или серии гонок лыжников.

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Десятая гонка победителя Олимпиады Александра Легкова прошла с 23 по 24 февраля в Подмосковье. Лыжные соревнования прошли среди профессионалов, среди любителей и среди детей на разных дистанциях. Призовой фонд гонки составил 5 миллионов рублей.