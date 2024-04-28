Малышко: мировой биатлон деградирует без российских спортсменов

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, заявил, что мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов.

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«Положительно отсутствие российских биатлонистов не может сказаться на мировом биатлоне, только негативно. Россия всегда занимала ключевые позиции и места в первой десятке мирового биатлона. Без сильнейших лидеров спорт несёт какой-то ущерб. И для нас, конечно, так же. Ситуация зеркальная на данный момент. Сильнейшие лыжники, биатлонисты соревнуются внутри своей страны. Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной арены мировой, кому-то лучше. Будет, конечно, деградация», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, россияне не выступают на Кубке мира по биатлону с марта 2022 года.