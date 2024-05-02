Терезе Йохауг рассказал, когда примет решение по включению в сборную Норвегии

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2010 и 2022 года Терезе Йохауг объяснила, когда сможет принять решение по включению её в национальную сборную Норвегии.

© Чемпионат.com

«Чем больше раз я ношу на груди стартовый номер, тем сильнее чувствую тот напор и стимул, которых не черпаю больше нигде. И это очень заманчиво. Очень скоро мне придется принять решение. Дайте мне еще несколько недель», — приводит слова Йохауг NRK.

Отметим, что вчера лыжница победила в лёгкоатлетическом полумарафоне в Норвегии, придя с результатом 1 час 11 минут и 25 секунд. Ранее она выиграла гонку в национальном чемпионате Норвегии по лыжам.

Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать.