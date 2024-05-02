Олимпийская чемпионка Степанова предложила провести гонку на велосипедах между лыжниками и биатлонистами
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ» предложила провести гонку на велосипедах между лыжниками и биатлонистами.
По итогам завершившегося сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок.
— В кругу моих друзей нельзя выделиться маркой автомобиля или экзотической поездкой. Никто не поймет, не оценит. Скажу, чем можно: маркой велосипеда и его обвесом. К сожалению, тренировки на вело для лыжника в рамках подготовительного сезона — это максимум месяц. Поэтому приходится выводить любимого карбонового коня из стойла чуть ли ни на следующий день после окончания лыжного сезона, чтобы добавить еще один. Впечатлена силой некоторых мышц профессиональных велосипедистов — после 100 километров в седле ходить абсолютно невозможно, больно. Кстати, никто не хочет организовать гонку на велосипедах среди лыжников и биатлонистов? В формате разделки, пожалуйста, — написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».