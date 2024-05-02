Степанова предложила провести гонку на велосипедах между лыжниками и биатлонистами

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ» предложила провести гонку на велосипедах между лыжниками и биатлонистами.

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По итогам завершившегося сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок.