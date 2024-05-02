Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что больше не общается с Кайсой Мякяряйнен.

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– В самом успешном для вас сезоне, где была победа на чемпионате мира, вы тренировались не в составе сборной России, а под руководством Анатолия Хованцева в том же Контиолахти. Для вас это была оптимальная система подготовки?

– Любая система подготовки имеет право на жизнь, и в биатлоне все очень индивидуально. В сборной, где собраны 10-12 человек, далеко не всем все подходит. Грамотный тренер всегда старается найти индивидуальный подход.

Мне в том сезоне очень повезло. Совместные тренировки у Хованцева вместе с одной из сильнейших в ту пору биатлонисток мира Кайсой Мякяряйнен многое дали. Многому научилась у Кайсы.

– Хованцева больше всего поразило, что Кайса даже приглашала вас на ужин, заставляя бойфренда его готовить. У финнов такое не принято. Сейчас поддерживаете отношения с Мякяряйнен отношения?

– К сожалению, сейчас – нет. Мне самой очень интересно, почему Кайса перестала отвечать на мои сообщения, – сказала Юрлова-Перхт.