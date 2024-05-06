Вяльбе заявила, что США прекратят свое существование

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что люди в США живут на грани общей катастрофы. Ее слова передает РИА Новости.

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы. Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.