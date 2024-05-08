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Вирер объявила о продолжении карьеры до Олимпийских игр 2026 года

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что продолжит выступать до Олимпийских игр 2026 года, сообщает Nordic Magazine.

Вирер объявила о продолжении карьеры до Олимпийских игр 2026 года
© Чемпионат.com

Напомним, в понедельник, 6 мая, Вирер анонсировала онлайн-встречу с журналистами, на которой должна была сделать заявление касательно своего будущего в спорте.

Прошедший сезон у Вирер не получился: она выступила лишь на четырёх этапах Кубка мира (лучшее место в личных гонках — 14-е). Также Доротея участвовала в чемпионате мира (лучшее место в личных гонках — 10-е).

33-летняя Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, а также малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Биатлон/Лыжи
Доротея Вирер