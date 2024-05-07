Сборная Франции по биатлону определила состав на сезон-2024/2025

Федерация лыжного спорта Франции опубликовала основной состав национальной команды по биатлону на следующий сезон.

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Мужчины: Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Оскар Ломбардо, Эрик Перро.

Женщины: Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жилон Гигонна, Лу Жанмонно, Оушан Мишелон, Ришар Жан.

Отметим, что женская сборная Франции в прошедшем сезоне заняла второе место в зачёте Кубка наций. На второй строчке в общем зачёте Кубка мира-2023/2024 расположилась Лу Жанмонно, пропустив вперёд лишь итальянскую биатлонистку Лизу Витоцци. Жюстин Бреза-Буше стала четвёртой в генеральной классификации, Жулия Симон — пятая.

Мужская команда в Кубке наций-2023/2024 расположилась на третьей строчке. Лучшим из французом в общем зачёте Кубка мира стал Эмильен Жаклен, занявший шестое место.