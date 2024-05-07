Александр Легков рассказал, что переживает за отстраненных российских лыжников.

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«С человеческой точки зрения обидно. Я так понимаю, что есть поколение Савелия Коростелева, который готов выступать на международном уровне и завоевывать медали для нашей страны.

Сейчас это не получается, относиться можно по-разному. Но я стараюсь смотреть в реальность: понимаю, что так получилось, что он родился в тот год, что сейчас продолжительное время придется сидеть дома, выступать у нас только в стране и не выигрывать чемпионаты мира и олимпийские медали.

Конечно, я за них переживаю по-человечески, но принимаю это сейчас как есть. И не потому, что у меня уже есть медали. Не поэтому. У кого‑то их нет, они переживают, что их никогда не получат.

Просто нужно относиться к этому – значит, необходимо организовывать что‑то свое. Для этого наше руководство есть. Желаю, что, может быть, со временем получится и у них поехать на те же Олимпийские игры, чемпионаты мира», – сказал олимпийский чемпион в эфире «Матч ТВ».