СБР утвердил даты первых сборов мужских и женских сборных России

Союз биатлонистов России (СБР) определил места и сроки проведения первых сборов национальной команды, сообщает пресс‑служба организации.

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Основная мужская сборная России, с которой работает старший тренер Юрий Каминский, проведет первые сборы с 7 по 18 мая в Токсово Ленинградской области.

Основная женская сборная под руководством Михаила Шашилова будет работать с 20 мая по 7 июня в Раубичах (Белоруссия).

Резервные сборные будут тренироваться в Чайковском Пермского края. У мужчин, за подготовку которых отвечает Сергей Башкиров, сборы назначены с 14 по 25 мая. Женщины под руководством Артема Истомина проведут тренироваться с 17 мая по 2 июня.

Мужская юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин) будет работать с 13 по 23 мая в Кисловодске. Женская юниорская сборная (тренер Роман Мусин) соберется с 20 мая по 7 июня в Раубичах.