Российская биатлонистка будет выступать за сборную Белоруссии

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил «Матч ТВ», что российская биатлонистка Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную Белоруссии, так как вышла замуж за белорусского спортсмена Максима Воробья.

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Прошлый сезон Шнейдер провела в составе сборной Тюменской области.

— Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что ещё сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдёт в команду дружественной страны. Но после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Белоруссии Андрианом Цибульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе. С Андрианом мы близко знакомы много лет, вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации. Но в надежде на сотрудничество, — сказал Кугаевский «Матч ТВ».

Шнейдер 24 года, в прошедшем сезоне спортсменка не занимала призовых мест в личных гонках.