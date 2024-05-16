Фрида Карлссон расстроена отсутствием этапа в Германии в будущем сезоне

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась по поводу календаря Кубка мира по лыжным гонкам предстоящего сезона-2024/25. По словам Карлссон, она была очень удивлена, что в будущем году не запланирован этап в Германии.

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«Да ну?! И даже гонка в рамках Тур де Ски? Обалдеть! Там всегда было хорошо. И это действительно грустная новость. Я знаю, что у них там всегда проблемы и нельзя быть точно уверенным, будет ли снег, например, в Оберстдорфе. И очень дорого производить и хранить искусственный снег. Однако, надеюсь, что они вернется. Пусть пропустят год, но затем им придется вернуться!», — заявила Карлссон газете Expressen.

Напомним, Германия осталась без этапа Кубка мира по лыжным гонкам впервые за 24 года.