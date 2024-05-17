Нисканен согласился войти в состав сборной Финляндии на определенных условиях

Финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен вошёл в состав сборной Финляндии по лыжным гонкам, однако согласился на участие только при условии, что будет тренироваться отдельной от всей сборной. Об этом сообщает менеджер спортсмена Миро Руску.

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«Контракт еще не полностью составлен, но было решено, что Ииво будет управлять собой самостоятельно при подготовке и что он будет частью сборной, начиная с первого этапа», — приводит слова Руску Yle.

По словам самого Нисканена, программа тренировок, которую представили в команде, недостаточно нагружена для него. Лыжник хочет самостоятельно распределять нагрузку на тело перед соревнованиями.

Напомним, чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года. Также будут проходить этапы Кубка мира.