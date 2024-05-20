Лучшая биатлонистка России Шевченко перенесла операцию на глаза
Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала корреспонденту «Чемпионата» Батазу Томаеву, что перенесла операцию на глаза.
«В принципе мне хватило времени для отдыха. Уже хочется начать тренировки. К сожалению, куда-то на море не удалось поехать из-за операции на глаза. Была коррекция зрения и врачи не разрешили мне летать из-за перепада давления. Ну, и до операции тоже не удалось никуда поехать, потому что была подготовка к ней. Это и сдача анализов, ходила по врачам. Всё время была в Екатеринбурге. Глаза только приходят в себя спустя неделю с момента операции. Зрение еще в процессе настройки. Глазные мышцы не привыкли к новому формату. До этого я всё время ходила в линзах. Сейчас вижу также, но уже без них. Но надеюсь, что оно станет еще лучше. Результат коррекции оценим позже. Буду ли я точнее стрелять после операции? (смеётся). Возможно, будут корректировки в стрелковой подготовке. В новом сезоне буду отталкиваться от новых глаз».