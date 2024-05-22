Российская биатлонистка сменила гражданство

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Переход спортсменки, которая представляла Тюменскую область, согласовал исполком СБР. В качестве причины такого решение Шнейдер указывается регистрация брака и переезд биатлонистки на постоянное место жительства в Белоруссию.
В минувшем сезоне Шнейдер в составе сборной своего региона стала бронзовым призером Спартакиады в эстафете. В том же виде программы она завоевала серебро на чемпионате России.
Как Россию исключили из спорта
2 марта 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. С того момента отстранение несколько раз продлялось.
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